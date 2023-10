Viel Musik, aber auch Puppentheater und Tanz werden geboten. Gefeiert wird in der Innenstadt, aber auch im Schlosskomplex. Was die Besucher erwartet.

Blick ins Programm: So bunt wird das Zuckerfest in Zeitz

Bodo Seidel und sein Team von Black & White-Eventausstatter bauten am Donnerstag die große Bühne am Altmarkt auf.

Zeitz/MZ - Das Programm zum Zeitzer Zuckerfest ist festgezurrt, und nichts steht dem Start an diesem Freitagabend entgegen. Die eigentliche Eröffnung gab es allerdings schon am Donnerstagabend. Das Pre-Opening-Konzert bestritt die Köstritzer Jazzband im R1 im Ratskeller. Wie das Programm an den drei Zuckerfest-Tagen aussieht, erfuhr die MZ von Veranstalter Martin Exler, Geschäftsführer der Zeitzer Veranstaltungsagentur Hex.Event, die dieses Ereignis schon zum zweiten Mal durchführt.