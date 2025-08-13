Rolf Hausch aus Tröglitz hat sich seit fast 50 Jahren dem Naturschutz verschrieben. Er päppelt junge Vögel wieder auf und lehrt ihnen das Fliegen. Wie es dazu kam.

Rolf Hausch hat ein Herz für Vögel und kümmert sich derzeit um einen gefundenen Mauersegler. Er füttert ihn mit Grillen.

Tröglitz/MZ. - Er ist klein, passt in eine Hand und wiegt nur 23 Gramm. Rolf Hausch päppelt gerade einen winzigen Mauersegler auf. „Er wurde in Teuchern gefunden und zu mir gebracht“, erzählt Rolf Hausch. Der kleine Mauersegler kann noch nicht fliegen. Hausch hat ihn in ein Körbchen gesetzt, zugedeckt und füttert ihn mit Grillen. Es ist bereits der 15. Mauersegler, den er in Obhut nimmt. Auch junge Turmfalken, Rauchschwalben und Mönchsgrasmücken hat er schon aufgezogen. „Die meisten von ihnen fallen aus dem Nest. Denn oft ist es warm, die Kleinen drängeln sich an die frische Luft, sitzen am Rand und schubsen sich dabei gegenseitig raus“, erzählt Rolf Hausch. Er freut sich, dass inzwischen viele Menschen ein Herz für Tiere entwickelt haben, herausgefallene Vögel entdecken, dem Tierheim Bescheid geben oder direkt bei ihm in Tröglitz anrufen.