Landschaftspflegeverein will mit Nistkästen die Artenvielfalt schützen

Der Mauersegler soll in den Nistkästen Platz nehmen.

Zeitz/MZ. - Der Landschaftspflegeverein Mittleres Elstertal startet eine Initiative gegen den Rückgang der Artenvielfalt in der Region. „Längst zieht der Verlust der biologischen Vielfalt rund um den Planeten und ist auch in unserer Nachbarschaft angekommen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Nach und nach würden immer mehr Vogel- und Tierarten aus verschiedensten Landschaftsräumen verschwinden. Eine Förderung aus dem Artensofortprogramm des Landes Sachsen-Anhalt soll diesen Rückgang nun aufhalten. Mit dieser Förderung habe der Landschaftspflegeverein Nistkästen angeschafft.