  4. Neue Umleitung in Sangerhausen wegen Straßensanierung geplant

15 Monate Bauzeit geplant Eine der schlimmsten Buckelpisten in Sangerhausen wird saniert - was auf Autofahrer zukommt

Ab 25. August wird an der Straße der Volkssolidarität in Sangerhausen gearbeitet. Es gibt drei Bauabschnitte. Was die Stadt an Umleitungen plant und wie die Busse künftig fahren.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 14.08.2025, 11:46
Blick in die Straße der Volkssolidarität. Bisher ist nur ein ganz kleiner Teil der Straße und der Gehwege saniert.
Blick in die Straße der Volkssolidarität. Bisher ist nur ein ganz kleiner Teil der Straße und der Gehwege saniert. (Foto: Maik Schumann)

Sangerhausen/MZ. - Die insgesamt 1,5 Millionen Euro teuren Bauarbeiten waren eigentlich bereits für Mitte August angekündigt. Sie verschieben sich laut Stadtsprecherin Kristin Hochhäuser wegen saisonbedingter Lieferschwierigkeiten um einige Tage.