15 Monate Bauzeit geplant Eine der schlimmsten Buckelpisten in Sangerhausen wird saniert - was auf Autofahrer zukommt
Ab 25. August wird an der Straße der Volkssolidarität in Sangerhausen gearbeitet. Es gibt drei Bauabschnitte. Was die Stadt an Umleitungen plant und wie die Busse künftig fahren.
Aktualisiert: 14.08.2025, 11:46
Sangerhausen/MZ. - Die insgesamt 1,5 Millionen Euro teuren Bauarbeiten waren eigentlich bereits für Mitte August angekündigt. Sie verschieben sich laut Stadtsprecherin Kristin Hochhäuser wegen saisonbedingter Lieferschwierigkeiten um einige Tage.