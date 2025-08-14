Das Goitzsche Festival findet an diesem Wochenede letztmals im Bitterfelder Stadthafen statt. Dazu haben sich Goitzsche Front zehn weitere Bands eingeladen. Doch wo steigt das Spektakel 2026?

Rock und Punk am See - Letztes Goitzsche Festival im Bitterfelder Stadthafen

Bitterfeld/MZ. - Bitterfelds bekanntestes Open-Air-Festival lockt am Freitag und Samstag, 15. und 16. August, die Fans der härteren Rockmusik in den Stadthafen. Die Band Goitzsche Front als Organisator veranstaltet das Spektakel an zwei Festivalabenden erneut in ihrem „Wohnzimmer“, wie Frontmann Pascal „Bocki“ Bock das Areal am See nennt. Doch es ist zugleich ein Abschied. „Das Goitzsche Festival wird zum letzten Mal im Stadthafen stattfinden“, verrät Bock.