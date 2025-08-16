weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Neue Hoffnung dank der DWG: Ängstliche Kinderrufe aus dem Dachgeschoss: Wie Familie aus Waldersee sich aus dem Brandhaus retten konnte

Vor einer Woche verlor eine vierköpfige Familie aus Waldersee ihr Haus bei einem Küchenbrand. Doch Dank einer großen Spendenaktion und mit Unterstützung der DWG können Natalie und Stephan Pietzka neuen Mut fassen.

Von Oliver Müller-Lorey 16.08.2025, 08:30
Natalie und Stephan Pietzka schauen sich die neue Wohnung an.
Natalie und Stephan Pietzka schauen sich die neue Wohnung an. Foto: Oliver Harloff/DWG

Waldersee/MZ. - Das ganze Treppenhaus ist bereits mit dichtem Qualm gefüllt, als sich Nathalie Pietzka am Geländer hochhangelt, mehr tastend als sehend. Stufe für Stufe kämpft sie sich weiter.