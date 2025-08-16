Neue Hoffnung dank der DWG Ängstliche Kinderrufe aus dem Dachgeschoss: Wie Familie aus Waldersee sich aus dem Brandhaus retten konnte

Vor einer Woche verlor eine vierköpfige Familie aus Waldersee ihr Haus bei einem Küchenbrand. Doch Dank einer großen Spendenaktion und mit Unterstützung der DWG können Natalie und Stephan Pietzka neuen Mut fassen.