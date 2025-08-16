Der Südpark in Halle-Neustadt hat den Ruf, das problematischste Viertel der Stadt zu sein. Nun wurde dort ein Fest veranstaltet. Was die Besucher über ihr Leben dort sagen.

Stadtteilfest im Problemviertel: Was Besucher über ihre eigene Nachbarschaft sagen

Jessica Güde mit Tochter Eve beim Stadtteilfest im Südpark, das vom Internationalen Bund veranstaltet wurde.

Halle (Saale)/MZ - Der Oberbürgermeister sagte es, die Kitaleiterin sagte es und mehrere Anwohner, die in dieser Woche das Stadtteilfest im Südpark besuchten, sagten es auch. Das größte Problem vor Ort, so die einhellige Meinung, sei der Leerstand und der damit einhergehende schlechte Zustand vieler Wohnblocks. Hinzu komme der viele Müll. Leerstand und Dreck sind Probleme, die auch tagsüber in dem Viertel in der südlichen Neustadt ins Auge fallen. Wo man quasi beim zweiten Problem ist.