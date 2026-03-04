weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
Einst tranken Kinder Waldmeisterlimonade im Luftschiff bei Kayna . Dann kamen Bomben, Verfall und schließlich der Abriss. Welche Erinnerungen geblieben sind - und Einladung zum Vortrag.

Von Margit Herrmann 04.03.2026, 16:00
Das Luftschiff befand sich zwischen Wernsdorf und Kayna. Das Foto wurde um 1970 aufgenommen.
Das Luftschiff befand sich zwischen Wernsdorf und Kayna. Das Foto wurde um 1970 aufgenommen. (Foto: Archiv Thurm)

Kayna/MZ. - Wenn die Sonne an freien Tagen strahlte, zog es die Anwohner aus den umliegenden Dörfern hinaus zum „Luftschiff“ nahe Kayna. Weit über 100 Fahrräder lehnten dann am Zaun – und nicht selten wurde es für die Ausflügler zur Herausforderung, den eigenen Drahtesel im Gewirr wiederzufinden.