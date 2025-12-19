weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Was wird in Zeitz saniert?: Zeitzer Weihnachtswunder: Was OB Thieme kurz vor Jahresende noch über die Rahnestraße verrät

Was wird in Zeitz saniert? Zeitzer Weihnachtswunder: Was OB Thieme kurz vor Jahresende noch über die Rahnestraße verrät

Das Sanierungsprojekt in der Rahnestraße schien schon vom Tisch. Nun gibt es einen Interessenten – rechtzeitig vor Ablauf der Frist. Was bisher bekannt ist.

Von Angelika Andräs 19.12.2025, 11:00
Aus diesen Schrottimmobilien in der Zeitzer Rahnestraße 6, 7 und 8 soll nun mit Fördermitteln wieder etwas Ansehnliches werden.
Aus diesen Schrottimmobilien in der Zeitzer Rahnestraße 6, 7 und 8 soll nun mit Fördermitteln wieder etwas Ansehnliches werden. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Rahnestraße oder Vater-Jahn-Turnhalle? Was wird in Zeitz saniert? Nachdem Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung erklärte, dass die Investoren für die Rahnestraße abgesprungen sind, gab es Hoffnung für die Turnhalle. Oder auf ein Wunder.