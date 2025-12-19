Das Sanierungsprojekt in der Rahnestraße schien schon vom Tisch. Nun gibt es einen Interessenten – rechtzeitig vor Ablauf der Frist. Was bisher bekannt ist.

Zeitzer Weihnachtswunder: Was OB Thieme kurz vor Jahresende noch über die Rahnestraße verrät

Aus diesen Schrottimmobilien in der Zeitzer Rahnestraße 6, 7 und 8 soll nun mit Fördermitteln wieder etwas Ansehnliches werden.

Zeitz/MZ. - Rahnestraße oder Vater-Jahn-Turnhalle? Was wird in Zeitz saniert? Nachdem Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung erklärte, dass die Investoren für die Rahnestraße abgesprungen sind, gab es Hoffnung für die Turnhalle. Oder auf ein Wunder.