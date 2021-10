Zeitzer Rotary-Club sammelt Tausende Euro für Flutopfer für Nordrhein-Westfalen

Zeitzer übergeben Scheck in Lünen in Westfalen. Welche besondere Geschichte diese Unterstützung hat.

Die Zeitzer Rotarier übergaben eine Spende in Höhe von 6.000 Euro für die Hochwasseropfer in Lünen in Nordrhein-Westfalen an den dortigen Verein Lüner helfen Lünern, die für unterstützung vor Ort sorgt.

Zeitz/MZ - Mit der stattlichen Summe von 6.000 Euro unterstützen die Zeitzer Rotarier die Hochwasseropfer in Nordrhein-Westfalen. Eine Delegation des Rotary-Club Zeitz überreichte einen symbolischen Scheck im westfälischen Lünen zur Unterstützung der dortigen Hochwasseropfer.

Verein sammelt seit Monaten sehr aktiv Spenden

Auch in Lünen-Niederaden hatten die enormen Regenmassen am 14. Juli zu einem verheerenden Hochwasser geführt und erhebliche Schäden verursacht. Zustande kam diese unkomplizierte Hilfe aufgrund der guten Kontakte der Rotary-Clubs. Der Präsident des Zeitzer Rotary-Clubs Alexander Dathe kontaktierte daraufhin den befreundeten Rotary-Club Lünen-Werne, bot Hilfe an und informierte sich zu konkreten Möglichkeiten der Unterstützung.

Wie Stefan Leier im Namen der Zeitzer Rotarier berichtet, griffen die Lüner Rotarier und deren Präsident Martin Schmid dieses Angebot sofort auf und vermittelten den Kontakt zum Verein Lüner helfen Lünern, der sich für die Unterstützung derer engagiert, die noch mit den finanziellen Folgen der Überflutungen zu kämpfen haben. „Der Verein sammelt seit Monaten sehr aktiv Spenden und ist gleichzeitig Garant für eine hundertprozentige Weitergabe der Unterstützung an Betroffene“, so Leier.

Rotary-Clubs sind seit Gründung des Zeitzer Clubs freundschaftlich verbunden

Auf den Spendenaufruf des Zeitzer Präsidenten Dathe gingen zahlreiche Zuwendungen ein, und der Vorstand des Zeitzer Rotary-Clubs entschied sich dann für eine Aufstockung der Summe auf 6.000 Euro. Und natürlich ließen es sich die Zeitzer Rotarier auch nicht nehmen, den Scheck vor Ort zu übergeben. Entgegengenommen wurde der Scheck von Ralph Darpe, Vorstandsmitglied des Vereins Lüner helfen Lünern. Dieser zeigte sich beeindruckt und gerührt von der Spenden-Aktion aus Sachsen-Anhalt, wie die Zeitzer berichten, und versprach: „Sie können sich sicher sein, dass wir diese hohe Summe eins zu eins weitergeben werden.“

Der Kontakt nach Lünen und die zielgerichtete Hilfeleistung hat eine Geschichte: Die beiden Rotary-Clubs sind seit Gründung des Zeitzer Clubs freundschaftlich verbunden. Doch da ist noch mehr, wie die Zeitzer Rotarier erinnern: Als im Juni 2013 die Weiße Elster über die Ufer trat, waren es die Rotarier aus Lünen und Werne, die mit einer Spende dazu beitrugen, dass das vom Hochwasser geflutete Sozial- und Heilpädagogische Hilfswerk Zeitz eine neue Heizungsanlage erhalten konnte.

Grundhaltung der Rotarier in Zeitz sei es, konkrete Hilfeleistung zu stellen

„Die Spende damals war eine Hilfe, mit der wir nicht gerechnet hatten, das hallte noch lange nach“, sagt Alexander Dathe. „Für die Rotarier aus Zeitz war es deshalb Ehrensache, jetzt auch in Lünen zu helfen.“ Das Engagement in vielen gesellschaftlichen Bereichen ist eines der Prinzipien der Rotarier. Der Rotary-Club Zeitz wurde 1994 gegründet und engagiert sich seither in lokalen, regionalen und sogar internationalen Projekten.

„Er versteht sich als Service-Club, sieht seine Aufgabe also darin, den Menschen im gesellschaftlichen Umfeld und im täglichen Leben durch Initiativen, konkrete Hilfeleistung und andere Formen der Unterstützung zu dienen“, so ist die Grundhaltung der Rotarier in Zeitz.