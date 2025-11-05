Das Kinderkarussell war eine Attraktion beim Lichtereinkauf im vergangenen Jahr. Es steht am Freitag wieder am Roßmarkt.

Zeitz/MZ/and. - Geöffnete Geschäfte, Glühwein und Crêpes, ein Kinderkarussell und viele Lichter: Am Freitag, 7. November lädt der Verein für Stadtmarketing Zeitz gemeinsam mit den Innenstadthändlern wieder zum Lichtereinkauf ein. Und noch etwas gehört auch in diesem Jahr wieder dazu: Um 18 Uhr startet der Laternenumzug mit den Groitzscher Spielleuten, der viele kleine Gäste anlocken soll.

Schon um 17 Uhr gibt es eine Diashow „Zeitz in alten Bildern“ vor der Zeitzer Whisky-Manufaktur, heißt es vom Stadtmarketingverein. Die Händler freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher. Für die passende Musik sorgt Thomas Illgen. „Mit dem Lichtereinkauf möchten wir die Innenstadt lebendig erstrahlen lassen und den Besucherinnen und Besuchern ein besonderes Einkaufserlebnis bieten“, so Martin Exker vom Verein für Stadtmarketing Zeitz.