Eine riesige Rauchwolke stand am Dienstagnachmittag über Zeitz. Es brannte unmittelbar neben dem "Brandhaus" in der Schützenstraße.

Zeitz/MZ/and. - In einem leerstehenden Gebäude zwischen Schützenstraße 27 und von-Harnack-Straße in Zeitz hat es am Dienstag gebrannt. Gegen 16.15 stand eine riesige Rauchwolke über der Stadt, die bis Theißen zu sehen war. Die Zeitzer Feuerwehr war im Einsatz. Nähere Informationen zu Einsatzkräften und den Ortswehren, die dabei waren, gab es am Dienstag noch nicht von der Stadt. Polizei und Rettungsdienst sicherten den Einsatz ab.

Sowohl die von-Harnackstraße - zwischen Pestalozzistraße und Tröglitzer Straße - als auch die Schützenstraße bis zum Kreisel Schützenplatz mussten gesperrt werden. Der Löschangriff wurde auch von beiden Straßen aus durchgeführt.

Das Feuer war in einem Gebäude im Hof der Schützenstraße 27 ausgebrochen. Auf dem Grundstück hat es bereits in der Vergangenheit gebrannt. Und unmittelbar daneben befindet sich das Haus Nummer 29, das „Brandhaus“. Hier gab es am 18. Februar 2023 einen Großbrand im Dachstuhl.