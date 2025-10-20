Zeitz/MZ - Personalausfälle im Bäderteam der Stadt Zeitz haben in der laufenden zweiten Herbstferienwoche Verkürzungen der Öffnungszeiten der Schwimmhalle zur Folge. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, ist das Naetherbad bis Sonntag, 26. Oktober, wie folgt geöffnet: Dienstag, Mittwoch und Freitag jeweils von sieben bis zwölf Uhr, dazu am Dienstag von 13 bis 22 Uhr, Donnerstag ist nur von 13 bis 18 Uhr geöffnet und Freitagnachmittag auch von 13 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag kann jeweils von 8 bis 13 Uhr geschwommen werden. Am Samstag, 1. November, steht die Schwimmhalle der Öffentlichkeit von 7 bis 9.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr zur Verfügung. Am Sonnabend, 8. November, ist geschlossen. Hintergrund für die letztgenannten Samstagszeiten sind stattfindende Wettkämpfe, die der Reit- und Fahrverein Zeitz - Bergisdorf und die SG Chemie Zeitz ausrichten.