Immobilienmarkt mit Licht und Schatten „Markt ist sehr differenziert“ - Warum der Traum vom eigenen Haus in Köthen nur schwer erfüllbar ist
Wer Immobilien kaufen will, findet im Raum Köthen nur wenige Angebote. Bei Mietwohnungen ist es etwas besser, es fehlen aber große Wohnungen. Wie ein Experte den Markt bewertet.
20.10.2025, 17:31
Köthen/MZ. - Der Traum vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung, er gilt in Deutschland trotz Wirtschaftskrise als das Ziel vieler Berufstätiger, darunter Eltern von kleinen Kindern. Wer in und um Köthen nach Häusern und Wohnungen zum Kauf sucht, findet auf Immobilienportalen nur wenige Angebote: