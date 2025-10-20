Wer Immobilien kaufen will, findet im Raum Köthen nur wenige Angebote. Bei Mietwohnungen ist es etwas besser, es fehlen aber große Wohnungen. Wie ein Experte den Markt bewertet.

„Markt ist sehr differenziert“ - Warum der Traum vom eigenen Haus in Köthen nur schwer erfüllbar ist

Wohnungen in sanierten Altbauten wie in der Franzstraße in Köthen sind unter Wohnungssuchenden gefragt.

Köthen/MZ. - Der Traum vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung, er gilt in Deutschland trotz Wirtschaftskrise als das Ziel vieler Berufstätiger, darunter Eltern von kleinen Kindern. Wer in und um Köthen nach Häusern und Wohnungen zum Kauf sucht, findet auf Immobilienportalen nur wenige Angebote: