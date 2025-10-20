Fußball im Burgenlandkreis Kaiserpfälzer sorgen für Novum, Cebulla-Tor reicht Gästen in Löbitz

Mertendorfer sind Kreisliga-Tabellenführer für eine Nacht, hätten mit einem Sieg gegen den Aufsteiger aber auch länger an der Spitze bleiben können. Löbitzer verpassen gegen Freyburg II/Gleina ersten Saison-Dreier. In der Kreisklasse fügt der SV Kaiserpfalz dem Primus die erste Niederlage bei.