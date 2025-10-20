weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Fußball im Burgenlandkreis: Kaiserpfälzer sorgen für Novum, Cebulla-Tor reicht Gästen in Löbitz

Mertendorfer sind Kreisliga-Tabellenführer für eine Nacht, hätten mit einem Sieg gegen den Aufsteiger aber auch länger an der Spitze bleiben können. Löbitzer verpassen gegen Freyburg II/Gleina ersten Saison-Dreier. In der Kreisklasse fügt der SV Kaiserpfalz dem Primus die erste Niederlage bei.

20.10.2025, 17:30
Silas Heft (l.) setzte sich mit Freyburg II/Gleina knapp bei den Löbitzern durch, für die auch Ben Böhme (r.) zum Einsatz kam. Das gastgebende VSG-Team wartet damit weiter auf den ersten Saisonsieg.
Silas Heft (l.) setzte sich mit Freyburg II/Gleina knapp bei den Löbitzern durch, für die auch Ben Böhme (r.) zum Einsatz kam. Das gastgebende VSG-Team wartet damit weiter auf den ersten Saisonsieg. (Foto: Torsten Biel)

Naumburg/hob/tok/kpk. - Die unterklassigen Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten in ihren Punktspielen am Wochenende folgende Resultate.