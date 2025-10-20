Erst im Oktober hat der Ortschaftsrat Meinsdorf über Zuschüsse für Vereine entscheiden können. Warum Ortsbürgermeister Hans-Peter Dreibrodt nicht nur den Zeitpunkt der späten Vergabe kritisiert und welchen Vorschlag er macht.

Erst nach der Sommerpause können die Ortschaften in Dessau-Roßlau über die Verwendung ihre Ortschaftsbudgets beraten. Das wird scharf kritisiert, aber auch, dass nur 60 Prozent des ohnehin nicht reichlich zur Verfügung stehenden Geldes vergeben werden können.

Meinsdorf/MZ. - Erst auf der jüngsten Sitzung im Oktober konnte der Ortschaftsrat Meinsdorf über die Zuwendungsanträge von Vereinen im Ort entscheiden. „Sie bekommen erst jetzt Zuschüsse zu Dingen, die schon längst gelaufen sind“, stellt Ortsbürgermeister Hans-Peter Dreibrodt fest und nennt das Erntedankfest des Heimatvereins Meinsdorf als Beispiel.