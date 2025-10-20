Kommunalfinanzen „Die Einsparungen sind lächerlich“ - Meinsdorfs Ortsbürgermeister Dreibrodt kritisiert gekürztes Budget für Ortschaften
Erst im Oktober hat der Ortschaftsrat Meinsdorf über Zuschüsse für Vereine entscheiden können. Warum Ortsbürgermeister Hans-Peter Dreibrodt nicht nur den Zeitpunkt der späten Vergabe kritisiert und welchen Vorschlag er macht.
Aktualisiert: 20.10.2025, 17:40
Meinsdorf/MZ. - Erst auf der jüngsten Sitzung im Oktober konnte der Ortschaftsrat Meinsdorf über die Zuwendungsanträge von Vereinen im Ort entscheiden. „Sie bekommen erst jetzt Zuschüsse zu Dingen, die schon längst gelaufen sind“, stellt Ortsbürgermeister Hans-Peter Dreibrodt fest und nennt das Erntedankfest des Heimatvereins Meinsdorf als Beispiel.