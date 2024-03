Mehr als 200 Leute kamen zur zweiten Demo unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“ auf den Altmarkt in Zeitz. Viele von ihnen hatten selbstgestaltete Plakate mitgebracht und brachten damit ihre Meinung zum Ausdruck: Zeitz ist bunt. Und Liebe ist krasser als Hass.

Zeitz/MZ. - „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wär’ nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.“ Die Zeilen aus dem Hit „Deine Schuld“ der Ärzte aus dem Jahr 2004, der zu Beginn erklang, sind aktuell wie nie. Und sie standen gewissermaßen als Motto über der Veranstaltung auf dem Zeitzer Altmarkt. Eingeladen hatte das Bündnis für Vielfalt und Demokratie Zeitz zu dieser Demo gegen Rechtsextremismus, die sich einreiht in die Vielzahl der bundesweiten Veranstaltungen mit dem Slogan „Nie wieder ist jetzt“. Mehr als 200 Teilnehmer, so auch die offiziellen Angaben der Ordnungskräfte vor Ort, waren der Einladung gefolgt.