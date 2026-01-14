weather regen
Veranstaltung mit „Frawenzimmern“ Zeitreise mit Klang: Rasberger Kirche wird zum Klangraum

Wenn alte Klänge lebendig werden: „Frawenzimmer“ laden in Kirche ein.

Von Margit Herrmann 14.01.2026, 12:00
Die Kirche in Rasberg
Die Kirche in Rasberg (Foto: Margit Herrmann)

Zeitz/MZ. - Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Freunde der Rasberger Kirche organisieren immer wieder Veranstaltungen im historischen Ambiente. Am Samstag, dem 17. Januar wird sich um 15 Uhr die Kirchentür in Rasberg für ein Konzert der „Musicalischen Frawenzimmer“ – Ute Drößler, Manuela Freyberg, Celine Görner, Brigitta Hahn, Helga Lotze, Jenny und Geli Graap und Friederike Böcher – öffnen.