Wenn alte Klänge lebendig werden: „Frawenzimmer“ laden in Kirche ein.

Zeitz/MZ. - Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Freunde der Rasberger Kirche organisieren immer wieder Veranstaltungen im historischen Ambiente. Am Samstag, dem 17. Januar wird sich um 15 Uhr die Kirchentür in Rasberg für ein Konzert der „Musicalischen Frawenzimmer“ – Ute Drößler, Manuela Freyberg, Celine Görner, Brigitta Hahn, Helga Lotze, Jenny und Geli Graap und Friederike Böcher – öffnen.