Kunstschau, Pflanzenbörse, Markttreiben: Am Einheitstag wird zum traditionellen Herbstmarkt nach Löbitz bei Osterfeld eingeladen. Was getan wird, damit die Veranstaltung für Besucher sicher ist.

Worauf sich die Besucher am 3. Oktober in Löbitz freuen können

Am Einheitstag lockt traditionell der Herbstmarkt der VG Wethautal nach Löbitz. Hier ein Foto von einer früheren Veranstaltung.

Osterfeld/Löbitz/MZ. - Der Tag der Deutschen Einheit ist für die Bewohner der Verbandsgemeinde Wethautal Herbstmarkt-Tag. Denn am 3. Oktober laden die Organisatoren der Verbandsgemeinde seit 15 Jahren zu einem bunten Markttreiben nach Löbitz nahe Osterfeld ein.