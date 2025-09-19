Jetzt live
Herbstmarkt im Wethautal Worauf sich die Besucher am 3. Oktober in Löbitz freuen können
Kunstschau, Pflanzenbörse, Markttreiben: Am Einheitstag wird zum traditionellen Herbstmarkt nach Löbitz bei Osterfeld eingeladen. Was getan wird, damit die Veranstaltung für Besucher sicher ist.
19.09.2025, 13:53
Osterfeld/Löbitz/MZ. - Der Tag der Deutschen Einheit ist für die Bewohner der Verbandsgemeinde Wethautal Herbstmarkt-Tag. Denn am 3. Oktober laden die Organisatoren der Verbandsgemeinde seit 15 Jahren zu einem bunten Markttreiben nach Löbitz nahe Osterfeld ein.