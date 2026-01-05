Jäger Wolfgang Großkopf nimmt seit 20 Jahren am Monitoring teil. Im Landkreis gibt es viel zu wenige Hasen.

Wo sind die Feldhasen? Jäger Großkopf hilft rund um Zeitz beim Zählen: Warum es nur noch so wenige sind

Wolfgang Großkopf aus Sprossen ist seit vielen Jahren mit Leib und Seele Jäger und ist Schatzmeister der Jägerschaft Zeitz.

Sprossen/MZ. - Wann haben Sie zum letzten Mal einen Hasen in freier Natur gesehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Jäger Wolfgang Großkopf in Sprossen. „Die Feldhasen haben sich in unserer Region sehr rar gemacht. Wurden die Langohren in den 1960er Jahren zu Hunderten in den Fluren der Elsteraue gefangen und sogar nach Frankreich exportiert, sieht man sie heute nur noch sehr selten“, erzählt der Jäger.