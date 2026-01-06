weather schneeschauer
Seit dem 1. Januar gilt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent auf Speisen in der Gastronomie. Was haben die Gäste davon?

Von Martin Schumann und Michael Heise 06.01.2026, 16:30
Schnitzel, Burger und Pommes preiswerter? Die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie könnte dazu beitragen. Theoretisch.
Schnitzel, Burger und Pommes preiswerter? Die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie könnte dazu beitragen. Theoretisch. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Naumburg. - Auf Speisen in der Gastronomie zahlt der Gast seit Jahresbeginn nur sieben Prozent Mehrwertsteuer. Bisher waren es (und bleiben für Getränke) 19, weil mit dem Essen eine Servicedienstleistung verbunden ist. Davon ist man nun abgekommen, es gilt der ermäßigte Satz für Lebensmittel, der bisher auch schon im Außer-Haus-Geschäft berechnet wurde. Das bedeutet, dass ein Gastronom nun weniger Steuer ans Finanzamt abführen muss.