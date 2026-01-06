weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Dreikönigssingen: Der Segen der Sternsinger an Saale, Unstrut und Finne

Jetzt live!
SYNTAINICS MBC gegen Donar Groningen am 6. Januar im Livestream
SYNTAINICS MBC gegen Donar Groningen am 6. Januar im Livestream

Dreikönigssingen Der Segen der Sternsinger an Saale, Unstrut und Finne

Mädchen und Jungen der katholischen Pfarrei Naumburg sind in der Region unterwegs, um Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Das diesjährige Anliegen ist ein ganz besonderes.

Von Gisela Jäger 06.01.2026, 15:37
Auf der Gitarre begleitet Gemeindereferentin Angela Degenhardt in Laucha die Lieder der Sternsinger.
Auf der Gitarre begleitet Gemeindereferentin Angela Degenhardt in Laucha die Lieder der Sternsinger. (Foto: Giesela Jäger)

Laucha. - Der Wind fegt am Sonnabendnachmittag eisig kalt über den Rathausplatz in Laucha, als fünf Kinder und ihre erwachsenen beiden Begleiterinnen aus dem warmen Kleinbus steigen und von einigen Menschen bereits erwartet werden. Ihre besondere Kleidung verrät, es sind Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren aus der katholischen Pfarrei Naumburg, die sich als Heilige Drei Könige auf den Weg für eine ganz besondere Mission gemacht haben.