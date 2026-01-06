Mädchen und Jungen der katholischen Pfarrei Naumburg sind in der Region unterwegs, um Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Das diesjährige Anliegen ist ein ganz besonderes.

Auf der Gitarre begleitet Gemeindereferentin Angela Degenhardt in Laucha die Lieder der Sternsinger.

Laucha. - Der Wind fegt am Sonnabendnachmittag eisig kalt über den Rathausplatz in Laucha, als fünf Kinder und ihre erwachsenen beiden Begleiterinnen aus dem warmen Kleinbus steigen und von einigen Menschen bereits erwartet werden. Ihre besondere Kleidung verrät, es sind Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren aus der katholischen Pfarrei Naumburg, die sich als Heilige Drei Könige auf den Weg für eine ganz besondere Mission gemacht haben.