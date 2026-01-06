Nur 37 Stunden dauerte es, bis alle Anteile am ersten Bürgerbeteiligungsprojekt der Stadtwerke Quedlinburg vergeben waren. Wie viele Investoren es gibt, und wie diese nun von einer ersten Zinsausschüttung profitieren.

Grüne Rendite: Warum sich die Beteiligung am Bürgersolarpark in Quedlinburg gelohnt hat

Eine der beiden Anlagen, die die Stadtwerke Quedlinburg GmbH errichtet hat und an denen sich Bürger beteiligen konnten: die Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Süderstadt.

Quedlinburg/MZ. - Es war ein erstes Projekt, mit dem die Stadtwerke Quedlinburg GmbH eine Bürgerbeteiligung an Photovoltaik-Freiflächenanlagen des Unternehmens angeboten hatte: Ende 2024 war eine Gesamtzeichnungssumme von 425.000 Euro ausgeschrieben worden, für die Beteiligungen zwischen mindestens 250 und höchstens 10.000 Euro gezeichnet werden konnten.