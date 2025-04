In Zeitz-Ost steht dieses Mal die Fassade in Flammen, das Haus wird wegen der Giftgase evakuiert. Die Angst geht um: Warum das der Beginn einer Brandserie sein könnte.

In der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 45 in Zeitz brannten mehrere Container, die an der Hauswand standen.

Zeitz/MZ. - Wieder haben in der Nacht Container gebrannt. Wieder in Zeitz-Ost. Und wieder fürchten Anwohner des Zeitzer Stadtteils, dass sich daraus eine Brandserie entwickeln könnte, wie sie im Sommer 2021 und über den Jahreswechsel 2022/23 bis weit ins Jahr 2023 hinein Feuerwehr, Polizei und nicht zuletzt die Menschen in der Stadt in Atem hielt. „Ich habe da Angst, ich habe da wirklich Angst“, sagte Gertrud Becker, mit der die MZ am Montag nach den Bränden ins Gespräch kam.