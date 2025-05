Blick in die Turnhalle in Ziegelroda, die zukünftig den Charakter einer Mehrzweckhalle erhalten soll.

Ziegelroda/MZ. - Voriges Jahr um diese Zeit standen auf dem Parkett der Turnhalle in Ziegelroda Eimer und Wannen, in die Wasser durch das undichte Dach tropfte. Diese Behälter konnten inzwischen entfernt werden. In Eigenleistung sowie mit zur Verfügung gestelltem Material von der Stadt Querfurt und Unterstützung von Firmen sanierte die Dorfgemeinschaft im Herbst 2023 das Dach. Die Turnhalle soll auch zukünftig Sportgruppen und Vereinen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es weitreichendere Pläne für das Gebäude. „Wir wollen die Turnhalle zur Mehrzweckhalle umnutzen, weil wir in Ziegelroda keine großen Räume mehr haben“, erklärt Ortsbürgermeister Simon Kummer.