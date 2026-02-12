Im kleinen Burtschütz gibt es einen neuen Treff: In der DorfKult B. kommt man einmal im Monat freitags zusammen. Es gibt Lesungen, Plaudereien oder gemeinsames Kochen.

In Burtschütz setzt man auf Kultur im Dorf, so wurde ein Raum und der DorfKult B. neu geschaffen - hier liest Sabine Brückner Märchen für Männer.

Burtschütz/MZ. - „Märchen für Männer“, amüsant, witzig und rein gar nicht wie die altbekannten Märchen der Gebrüder Grimm. „Der kleine hässliche Prinz“ von Paul Pfeffer sorgte im Dorfkult Burtschütz für viel Vergnügen. Es sind Märchen von heute, gegen den Strich gebürstet und mit einem Augenzwinkern. Denn die Prinzessinnen von heute wollen immer noch erobert werden, setzten andererseits auf Emanzipation. So gibt es seit Jahrhunderten Missverständnisse zwischen Mann und Frau. In Burtschütz gelang es Gastgeberin Sabine Brückner aus den Märchen fast schon szenisch zu lesen und die Gäste zu erheitern.