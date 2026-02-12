Zwei unbekannte Frauen haben in Leuna versucht, eine ältere Frau in ihrem Haus zu berauben. Während die Bewohnerin von einer Frau in ein Gespräch verwickelt wurde, durchsuchte die zweite Täterin das Schlafzimmer.

Leuna. – In Leuna haben zwei Frauen am Mittwochnachmittag versucht, eine ältere Frau auszurauben, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge sollen die beiden Frauen bei der Seniorin geklingelt und sie anschließend in ein Gespräch verwickelt haben. Unter dem Vorwand, die Heizung überprüfen zu müssen, habe sich eine der Frauen Zugang zu dem Einfamilienhaus verschafft.

Unbekannte Frau durchwühlt Schmuckkästchen im Schlafzimmer

Als die Seniorin kurze Zeit später nach dem Rechten sehen wollte, habe sie die unbekannte Frau im Schlafzimmer vorgefunden. Nach einer lautstarken Aufforderung hätten beide Frauen das Haus fluchtartig verlassen, so die Polizei weiter zu dem Vorfall.

Im Nachhinein habe die ältere Frau festgestellt, dass die Täterin offenbar im Schmuckkästchen gewühlt hatte, da sich Schmuck auf dem Boden des Schlafzimmers befand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden jedoch keine Gegenstände entwendet, heißt es weiter.