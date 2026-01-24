Im Landkreis werden Datenträger für Musik und Videos nicht getrennt gesammelt. Warum das so ist.

Im Burgenlandkreis werden CDs und DVDs über die Restabfalltonnen entsorgt.

Zeitz/MZ. - Wie sollen im Burgenlandkreis eigentlich CDs und DVDs entsorgt werden? Denn während es zum Beispiel auf Leipziger Wertstoffhöfen spezielle Sammelbehälter für diese Datenträger gibt, wird ein solches Angebot im Gebiet der Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd (Awsas) hierzulande nicht unterbreitet.