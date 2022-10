Weingut Schulze kauft Gasthof in Reuden

„Drei Linden“ an der B 2 in Reuden hat einen neuen Besitzer. Ab sofort hat die Pension wieder geöffnet. Auch eine neue Vinothek ist geplant.

Seit 1. Oktober kann man in den Zimmern im Gasthof Drei Linden in Reuden wieder übernachten. Ramona Leskau kontrolliert die Betten.

Reuden/MZ - Das traditionelle Bauernschnitzel, Rostbrätel und das Martinsgans-Essen am 11. November sind in Reuden gesichert. Denn der Gasthof Drei Linden hat seit 1. Oktober einen neuen Eigentümer. „Das Weingut Schulze hat den Gasthof gekauft. Am 30. September hat der vorherige Eigentümer geschlossen. Am 1. Oktober haben wir eröffnet“, sagt Senior Ulf Schulze. Er zieht mit seinen Kindern Marcel Schulze und Ramona Leskau an einem Strang. Doch warum kauft man in diesen Krisenzeiten einen Dorfgasthof?