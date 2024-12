Besondere Weihnachtsgeschichten aus Zeitz Weihnachten, wie’s früher war: Wann es den ersten Markt in Zeitz gab und was es da zu kaufen gab

Der Christmarkt soll in Zeitz auf dem Altmarkt Tradition haben. Und das bis heute. Was angeboten wurde, käme heute wohl nicht mehr so gut an. Worüber sich Kinder freuten.