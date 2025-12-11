Diana Wendt aus Waldau hat auf dem Droyßiger Weihnachtsmarkt zum ersten Mal ihre Hobbykunst in der Öffentlichkeit präsentiert. Warum Ton für sie mehr als ein Werkstoff ist.

Die Waldauerin Diana Wendt hat nach einer Ergotherapie die Arbeit mit Ton für sich entdeckt.

Waldau/MZ. - Die beiden Weihnachtswichtel stehen zum Trocknen auf der Heizung im kleinen Atelier des Wohnhauses von Diana Wendt. Noch fehlt den Figuren die Farbe, bevor sie demnächst in den Brennofen kommen. Die originellen Teile sind ein Auftragswerk und für den Meineweher Dartverein gedacht. Deshalb auch der Dartpfeil im Hut des Wichtels. Der Kontakt zum Verein ist über Freunde entstanden. „Das Töpfern ist für mich ein liebgewonnenes Hobby und vielleicht wird auch mehr daraus“, sagt die Waldauerin.