Welches Rezept ist das beste? Honig oder Zucker? Und wie gelingen die Details? Konditormeisterin Selina Neubert verrät Tricks und Kniffe fürs Lebkuchenhaus.

Der Kreativität sind beim Verzieren keine Grenzen gesetzt.

Quedlinburg/MZ. - Wer nach dem Besuch der Lebkuchenstadt in der Pölkenstraße in Quedlinburg auf den Geschmack gekommen ist und sich ein eigenes Lebkuchenhaus bauen möchte, für den hat Konditormeisterin Selina Neubert, Betreiberin der Konditorei und Café „Tortenlust“ eine gute Nachricht: Es ist noch nicht zu spät.