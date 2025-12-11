Am Wochenende wird zur traditionellen „Familienweihnacht“ auf dem Marktplatz der Heidestadt geladen. Welche Highlights angekündigt sind und welche Schlager-Newcomerin auftritt.

Familienweihnacht steht vor der Tür - Schlager-Newcomerin tritt auf

Nicole Täsch beim Schmücken des großen Weihnachtsbaums auf dem Marktplatz in Gräfenhainichen

Gräfenhainichen/MZ. - Der große Weihnachtsbaum steht und wird am Freitag noch durch Kinder der Schulen und Kitas final geputzt. Einige Stände stehen schon und ein vielfältiges Programm ist vorbereitet. Nur noch letzte kleine Dinge sind zu organisieren. Am Sonnabend, 13. Dezember, und am Sonntag, 14. Dezember, findet in Gräfenhainichen der Adventsmarkt unter dem Titel Familienweihnacht statt.