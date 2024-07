Zeitz/MZ. - Zahlreiche Leseranfragen befassen sich mit dem Brühl in Zeitz. Spätestens seit der Nachricht, dass Haus und Grundstück Nummer 3 jetzt der Stadt gehören, wurde die Frage laut, was das nütze. „Kann die WBG denn dann wenigstens das Gebäude sichern, herrichten und wieder in Nutzung bringen?“ Ja, das wäre wahrscheinlich die beste Variante. Erstens, weil das Haus dann gerettet wäre, zweitens, weil man sehen würde, dass im Brühl etwas passiert. Aber so einfach ist es leider nicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.