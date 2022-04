Warum die Umverlegung aus Zeitz heraus zum Strukturwandel gehört

Die Umverlegung der Bundesstraße 180 in Zeitz, hier in der FIschstraße, bleibt das erklärte Ziel des Arbeitskreises Altstadt.

Zeitz - Die Umverlegung der Bundesstraße180 in Zeitz bleibt das hartnäckig verfolgte Ziel des Arbeitskreises Altstadt unter Leitung von Andreas Exler und Rainer Hartenstein. Nicht einfach die Umverlegung, sondern die Verlegung aus der Stadt heraus. „Seit mindestens zehn Jahren bemühen wir uns mit viel Aufwand bei vielen Entscheidungsträgern um eine Lösung dieser prekären Situation mit der B180 in Zeitz“, sagt Exler, zugleich Stadtrat der Freien Wähler in Zeitz und Vorsitzender des Bauausschusses.