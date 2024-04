Die Angst vor einer neuen Sprenganlage der Bundeswehr im Zeitzer Forst ist groß. Über 200 Menschen und damit so viele wie zuletzt vor fünf Jahren protestierten am Ostermontag mit einem Marsch gegen die Pläne.

Warum am Ostermontag über 200 Menschen auf die Straße gingen

Über 200 Menschen demonstrierten am Montag mit einem Ostermarsch durch den Zeitzer Forst gegen den Bau einer geplanten Sprenganlage durch die Bundeswehr.

Breitenbach/MZ. - „In meiner Wohnstube hat es so sehr gescheppert, ich hatte Angst, dass mein Haus Risse bekommt“, erinnert sich Ramona Patzer aus Ossig an den Herbst des vergangenen Jahres. An diesen 25. und 26. Oktober hatte die Bundeswehr - unangekündigt - Sprengungen auf ihrem Truppenübungsplatz im Zeitzer Forst durchgeführt. „Auch mein Hund hatte große Probleme, obwohl er eigentlich schuss- und detonationsfest ist. Ich gehe mit ihm immer mal zur Jagd, aber da war er schon sehr ängstlich“, sagt sie weiter.