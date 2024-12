Aue-Aylsdorf/MZ. - Kennen Sie die wunderbaren Ausstellungen in der alten Küsterschule in Aue-Aylsdorf? Am Samstag lädt der Heimatverein zum Adventsmarkt ein und öffnet ab 14 Uhr die alte Küsterschule. Die MZ schaute sich schon mal vor Ort um und gibt Tipps zur Besichtigung. Steigt man die alte Treppe hinauf, so gelangt man in die Flößerstube. Vor genau 20 Jahren wurde sie eingerichtet und ein wahres Kunstwerk ist ein Fries. Er ist ein 22 Meter lang und führt waagerecht als schmaler Streifen an allen vier Wänden entlang. Er zeigt alle Orte und die 31 Kirchtürme entlang des Floßgrabens. Jener beginnt in Thüringen am Crossener Wehr, geht über Sachsen-Anhalt – freilich auch über Zeitz, Aue-Aylsdorf und die Elsteraue – weiter bis Sachsen und mündet bei Bad Dürrenberg in die Saale. „Der Zeitzer Denkmalpfleger Eberhard Wirth hat das einmalige Werk extra für uns geschaffen. Dafür ist er in mehreren Wochen den gesamten Floßgraben von über 70 Kilometer Länge abgelaufen, hat dabei viele Skizzen und Fotos gemacht. Alles, was darauf heute zu sehen ist, gibt es in der Natur im Original. Ein Zeitzer Maler hat es umgesetzt“, erzählt Sieghard Burggraf. Er ist der Vorsitzende des Heimatvereines Aue-Aylsdorf, kennt und bewahrt viele Geschichten. Mitten in der Flößerstube steht ein weiteres bemerkenswertes und funktionstüchtiges Modell des Elster-Floßgrabens: Wasser marsch und schon fließt ein kleines Rinnsaal. In Aue-Aylsdorf liegt der reelle Graben seit vielen Jahren trocken. Doch der Förderverein Elsterfloßgraben müht sich seit 15 Jahren, dieses Immaterielles Kulturerbe der Menschheit in seiner gesamten Länge wieder mit Wasser zu befüllen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.