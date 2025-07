Was am Mittwoch um 14 Uhr begann, wurde zu einem Großeinsatz für mehrere Feuerwehren aus der Region. Welche Unterstützung die Einsatzkräfte bekamen.

15 bis 20 Hektar Wald- und Ödland brannten in Zeitz am Solarpark Zangenberg, unweit des Bahntunnels am Mittwoch, 2. Juli.

Zangenberg/MZ. - 15 bis 20 Hektar Wald- und Ödland standen am Mittwochnachmittag am Solarpark Zangenberg in Zeitz in Flammen. Das Gelände befindet sich unweit des größtenteils abgerissenen Eisenbahntunnels in Zangenberg, wo am Montag die erste neue Brücke eingeschoben wurde. Das Feuer betraf aber diesen Baustellenbereich nicht.