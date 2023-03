Um 8 Uhr öffnen die Wahllokale: Die MZ informiert Sie bis zum Bekanntwerden der vorläufigen Endergebnisse der Oberbürgermeister-Wahl in Zeitz an dieser Stelle über den Wahlsonntag.

So sehen Sieger aus: Christian Thieme, alter und neuer Oberbürgermeister in Zeitz

Zeitz/MZ - Alles ist vorbereitet: Um 8 Uhr beginnt am heutigen Sonntag die Wahl des Oberbürgermeisters in Zeitz. Dann öffnen die 25 Wahllokale in allen Stadtteilen und in den Ortschaften.

Fünf Männer wollen in Zeitz ab 1. Mai Oberbürgermeister sein. Zur Wahl stellen sich Andreas Exler (FWZ), Andreas Huke (parteilos), Ralph Löbel (parteilos), Christian Thieme (CDU) und Bodo Walther (AfD).

Oberbürgermeister-Wahl in Zeitz: Um 8 Uhr öffnen die 25 Wahllokale in Zeitz. Foto: Angelika Andräs

20.40 Uhr: Endlich sind auch die letzten Stimmen ausgezählt. Christian Thieme ist der klare Sieger der Oberbürgermeisterwahl in Zeitz und bleit im Amt. Der 50-jährige CDU-Politiker hat am Sonntag 57,59 Prozent der Wählerstimmen geholt. Eine Stichwahl ist damit nicht notwendig. Die anderen Bewerber sind abgeschlagen: Andreas Huke (parteilos) holte 16,19 Prozent, Bodo Walther (AfD) 13,07 Prozent , Andreas Exler (Freie Wähler Zeitz) 10,57 Prozent und Ralph Löbel (parteilos) musste sich mit 2,58 Prozent begnügen. Schon bevor die letzten Wahlbereiche ausgezählt waren, hatte Thieme im sozialen Netzwerk „Facebook“ die ersten Glückwünsche erhalten. Die Ergebnisse gelten als vorläufig.

19.54 Uhr: Auch wenn es schon recht eindeutige Zahlen gibt. Das Ergebnis steht noch immer nicht fest.

18.40 Uhr: Mehr als die Hälfte aller Wahllokale sind ausgezählt. Christian Thieme liegt immer noch deutlich vorn - er hat 56 Prozent aller Stimmen. Die Wahlbeteiligung wird aktuell mit knapp 30 Prozent angegeben.

18.20 Uhr: Christian Thieme (CDU) liegt weiter deutlich vorn. Er hat mehr als 50 Prozent der bisher ausgezählten Stimmen. Die Bewerber Andreas Exler, Andreas Huke und Bodo Walther liegen etwa gleichauf. Ralph Löbel liegt deutlich dahinter.

18.16: Die ersten Ergebnisse sind auf der Internetseite der Stadt Zeitz veröffentlicht. Der amtierende Oberbürgermeister Christian Thieme liegt deutlich vorn. Aber entschieden ist noch lange nichts.

Auszählung der Stimmen im Gewandhaus (Foto: Angelika Andräs)

18 Uhr: Die Abstimmung ist beendet, das Auszählen der Stimmen hat in den 25 Wahllokalen begonnen. Die Spannung ist groß. Gibt es einen Sieger oder eine Stichwahl am 26. März?

Wie viele Zeitzer haben ihr Kreuzchen gemacht? Die Wahlbeteiligung ist wohl ebenso spannend, wie der Ausgang der Oberbürgermeister-Wahl an diesem 5. März. Foto: Angelika Andräs

17 Uhr: Endspurt an diesem Wahlsonntag. In einer Stunde schließen die Wahllokale in Zeitz. Erfahrungsgemäß kommen in den letzten 60 Minuten kaum noch Wähler. Aber vielleicht gibt es ja doch noch Kurzentschlossene... Ein wenig hat die Wahlbeteiligung am Nachmittag doch noch angezogen. In einigen Wahllokalen geht man von 30 Prozent und darüber aus, in anderen auch von 40 Prozent . „Gefühlt“ sieht es auch Stadtwahlleiterin Kathrin Weber so. Es seien mehr Leute in die Wahllokale gekommen, als am Vormittag. 2016 lag die Wahlbeteiligung bei der OB-Wahl übrigens bei 43,3 Prozent.

Kerstin und Hartmut Plaul geben in Luckenau ihre Stimmen ab, rechts von ihnen Wahlvorsteher Martin Dorniß. (Foto: Torsten Gerbank)

Luckenau: Im Wahllokal in Luckenau liegen Gummibärchen auf dem Tisch. Damit wolle man Kindern eine Freude bereiten, die ihre Eltern beim Wählen begleiten, sagt Wahlvorsteher und Ortsbürgermeister Martin Dorniß. Denn vielfach kommen gleich ganze Familien, die ihre Stimmen zur Oberbürgermeisterwahl abgeben. In Luckenau gibt es 387 Wahlberechtigte, etwa 90 von ihnen hatten bis gegen 14 Uhr ihre Stimmen im Wahllokal in der ehemaligen Schule abgegeben. Zudem gibt es 41 Briefwähler. Die Beteiligung sei bis zum Besuch der MZ etwas geringer als in der Vergangenheit, hieß es.

Am frühen Nachmittag kamen dann offensichtlich doch mehr Menschen in die Wahllokale, um ihre Stimme abzugeben. Foto: Angelika Andräs

15 Uhr: In einigen Zeitzer Wahllokalen sind offensichtlich am frühen Nachmittag doch mehr Wähler gekommen, als am Vormittag. „Aber es ist weniger Betrieb, als zu den letzten Wahlen“, meint Dieter Werner. „Ich finde das nicht richtig, nicht zur Wahl zu gehen. Wirklich glücklich bin ich auch mit keinem Kandidaten. Aber wenn ich nicht wähle, habe ich mich für sieben Jahre disqualifiziert und muss meinen Mund halten.“

Offensichtlich gibt es aber doch einige Nichtwähler. Familie Schneider, die am frühen Nachmittag in Zeitz-Ost auf dem Weg ins Wahllokal ist, erzählt, dass zwei befreundete Familien nicht zur Wahl gehen, weil sie keinen der Kandidaten wollen. Für Schneiders kommt das nicht in Frage: „Wir sehen es nicht nur als Wahlrecht, sondern auch als Bürgerpflicht.“

Allerdings seien sie dieses Mal auch deutlich später dran mit der Stimmabgabe. Am Morgen war es ihnen einfach zu kalt und ungemütlich. „Und dann sind wir gespannt auf den Wahlausgang“, meinen sie. „Wir haben dieses Mal so gar keine Meinung, wer das Rennen macht.“ Das war übrigens einer der Sätze, der so oder ähnlich am häufigsten zu hören war. Es ist also spannend. Und in rund drei Stunden dürfte es die ersten Zahlen geben.

Bürgermeisterin Kathrin Weber ist Stadtwahlleiterin in Zeitz. Sie bestätigt, dass die Wahlbeteiligung noch "etwas mau" ist. Foto: Hartmut Krimmer

14 Uhr: Die Wahlbeteiligung ist definitiv geringer als bei den letzten Wahlen. Das bestätigt auch Stadtwahlleiterin Kathrin Weber. Auch wenn es noch keine belastbaren Zahlen gebe, so laufe es doch schleppend. „Bisher ist die Beteiligung tatsächlich noch etwas mau“, sagt sie, „ich hoffe, dass es am Wetter lag, dass am Vormittag so wenige wählen gegangen sind.“

Bisher liegt die Zahl der Wahlberechtigen, die bereits ihre Stimme abgegeben haben, bei circa 20 Prozent. Stand 13 Uhr. Zur OB-Wahl 2016 zog die Wahlbeteiligung auch am Nachmittag zwischen 13 und 16 Uhr deutlich an. Darauf hofft auch die Stadtwahlleiterin.

Blick ins Wahllokal Kayna. Veronika und Eckhard Blume erhalten ihre Stimmzettel. Im Wahlvorstand: Emely Sperling, Andrea Lippold-Horejsek und Sandra Huse (von links). (Foto: Torsten Gerbank)

Kayna: Veronika und Eckhard Blume gehören in Kayna zu denen, die noch vor dem Mittagessen das Wahllokal besucht haben. Sie gehe immer wählen, sagt Veronika Blume. Das sei wichtig, sie wolle helfen, den richtigen OB zu finden. Vom Oberbürgermeister erwarte sie, dass der Spielplatz in Kayna auch wirklich gebaut werde und dass das Waldbad erhalten bleibt. Und vielleicht, so hofft sie, könne er sich dafür einsetzen, dass Kayna wieder einen kleinen Laden bekommt. Insgesamt sind in der Zeitzer Ortschaft 1.040 Menschen wahlberechtigt. Gegen 11.30 Uhr waren bereits 120 Frauen und Männer an der Wahlurne. Zudem sind 157 Menschen gezählt worden, die per Brief abgestimmt haben.

In einigen Wahllokalen der Kernstadt liegt die Wahlbeteiligung deutlich unter der von vor sieben Jahren. Foto: Angelika Andräs

11.45 Uhr: Ist die Wahlbeteiligung schlechter als zur letzten OB-Wahl vor sieben Jahren? In einigen Wahllokalen deutet bis zum Mittag einiges darauf hin. Zwar ist nahezu überall in der Kernstadt ein stetes Kommen und Gehen, wenn auch mitunter mit größeren Pausen, zu beobachten, aber immer wieder hört man die Einschätzung: Letztes Mal waren es um die Zeit schon mehr.

Recht genau hat Ines Will, Wahlvorstand im Wahllokal 1 am Altmarkt, die Wahlbeteiligung im Blick. „Etwa zehn Prozent“, sagt sie gegen 11 Uhr. „Das ist verhältnismäßig wenig, da haben wir sonst schon an die 20 Prozent.“ Zehn bis 15 Prozent, das ist der Durchschnitt der Wahlbeteiligung, in einigen wenigen Wahllokalen auch knapp 20 Prozent.

Insgesamt schleppend, so die Meinung in mehreren Wahllokalen der Kernstadt. Aber überall ist man auch optimistisch. Schließlich können am Nachmittag ja noch viel mehr Wähler kommen. Umso mehr, als das Wetter besser wird.

Blick ins Wahllokal 22, Würchwitz (Foto: Torsten Gerbank)

11 Uhr, Würchwitz: Insgesamt können in der Ortschaft Würchwitz 437 Menschen an der Abstimmung teilnehmen. Bis 11 Uhr haben am Sonntag schon 77 Frauen und Männer von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Hinzu kommen laut Wahlvorsteherin Jeannette Herrling noch 58 Bürger, die sich bereits per Briefwahl an der OB-Wahl beteiligt haben. Seit etwa 9 Uhr herrscht im Wahllokal in Würchwitz ein Kommen und Gehen. Es gibt drei Wahlkabinen, damit es keinen Stau gibt, wenn ganze Familien kommen. Das Wahllokal befindet sich in der Turnhalle.

Juliane Knechtel, Wahlhelferin im Wahllokal 6 im Brühlcenter und dort auch erste Wählerin, gibt ihre Stimme ab. Foto: Angelika Andräs

9.30 Uhr: Der Wahlsonntag hat begonnen. Die ersten Wähler haben ihre Stimme abgegeben. Es herrscht kein Andrang an den Wahllokalen, aber die Zeitzer sind unterwegs, wie eine erste Runde in der Kernstadt zeigt. Einige sogar schon kurz nach 8 Uhr. Ein Ehepaar in Zeitz-Ost meinte lachend, dass sie immer gleich um acht losgehen würden. „Das ist so drin“, sagte der Mann. „Danach ist dann Sonntag und man fühlt sich gut, weil man seine Pflicht getan hat.“

Juliane Knechtel war übrigens die erste Wählerin im Wahllokal 6 im Brühlcenter. Das war ihre leichteste Übung, denn sie ist Wahlhelferin in diesem Wahllokal und war natürlich schon vor Ort.

8 Uhr: Die Wahllokale öffnen in Zeitz. Im Wahllokal im Brühlcenter an der Domherrenstraße, wo die Wähler des Wahlbezirks 6 ihre Stimme abgeben können, öffnet Wahlvorstand Gerd Arnold Punkt acht die Tür.

Gerd Arnold öffnet Punkt acht die Tür zum Wahllokal 6 im Brühlcenter. Angelika Andräs

7.30 Uhr: Rund 23.600 Einwohner der Stadt Zeitz und der Ortschaften Luckenau, Theißen, Nonnewitz, Pirkau, Zangenberg, Geußnitz, Würchwitz und Kayna sind aufgerufen, den Mann zu bestimmen, der ab 1. Mai Chef im Zeitzer Rathaus ist. Mit darüber entscheiden wird die Wahlbeteiligung. Pünktlich ab 8 Uhr sind die Wahlhelfer in den 25 Wahllokalen, die bis auf sechs alle barrierefrei zu erreichen sind, auf Wähler vorbereitet.