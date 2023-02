Am 5. März stimmen die Zeitzer darüber ab, wer künftig die Geschicke ihrer Stadt lenken soll. Die MZ stellt die Kandidaten vor. Heute: Andreas Huke (parteilos)

Der Praktiker: Andreas Huke will als Dienstleister für die Zeitzer Bürger neue Wege beschreiten

OB-Wahl in Zeitz

Andreas Huke tritt bei der Oberbürgermeisterwahl als parteiloser Kandidat an. Unterstützt wird er aber von den Freien Wählern Theißen.

Zeitz/MZ - Geht nicht? „Das gibt es nicht“, sagt Andreas Huke, der parteilose Kandidat für die OB-Wahl in Zeitz, der von den Freien Wählern Theißen unterstützt wird. „Man kann alles, es geht alles, auch wenn es in kleinen Schritten ist.“ In Zeitz sei viel zu viele Jahre zu vieles verpasst worden, da sei es höchste Zeit für neue Wege.