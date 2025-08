Erneut verschwindet Munition bei der Polizei in Sachsen-Anhalt. Die Menge ist ein Sicherheitsrisiko und gravierend. Was das Innenministerium und die Deutsche Polizeigewerkschaft zu dem Vorfall sagen.

Polizei verliert große Menge scharfe Munition und Magazine in Eisleben

Bereits am 10. Juli verloren Beamte der Polizei Halle (Saale) eine Patrone bei einem Einsatz in Halle-Neustadt.

Eisleben.- Es ist ein Vorfall, der fassungslos macht. Erneut ist bei der Polizei in Sachsen-Anhalt Munition abhanden gekommen. Konkret ereignete sich der Vorfall am Dienstagmorgen in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz). Die Menge ist gravierend.