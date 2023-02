Zeitz/MZ - „Ich würde gern das weiterführen, was ich begonnen habe“, sagt Christian Thieme. Er tritt für die CDU zur Oberbürgermeisterwahl am 5. März an. Doch bei ihm ist alles anders: Er ist seit 2016 der Zeitzer Oberbürgermeister. Es geht also um seine Wiederwahl. Und da, sagt er, sei seine Motivation jetzt fast größer als vor sieben Jahren.