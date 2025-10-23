33 Jahre nach Olympia stiegen Manfred Berro und Michael Trummer wiedergemeinsam in ein Boot und starteten bei den Seniorenmeisterschaften in Haynsburg. Wo Manfred Berro heute lebt.

Vor mehr als 30 Jahren bei Olympia: Was macht der Zeitzer Kanute Manfred Berro heute?

Manfred Berro (li.) und Michael Trummer starteten 1992 und 1996 gemeinsam bei den Olympischen Spielen. Jetzt saßen sie bei den German Masters in Haynsburg im Boot.

Zeitz/MZ. - „Der Kanu-Sport war für mich eine wilde Zeit, leider steige ich heute viel zu selten ins Boot“, sagt Manfred Berro und freut sich umso mehr, bei den German Masters in Haynsburg zu starten. Hier suchte er mit seinem langjährigen Weggefährten Michael Trummer noch einmal die Herausforderung und wurde am Ende Zweiter im C 2. „Nein, enttäuscht bin ich nicht, natürlich hätten wir lieber gewonnen“, plaudert er. Seine aktive Zeit als Leistungssportler habe ihn geprägt und viel für sein Leben gegeben. Als Beispiel nennt er Disziplin, Ausdauer, Durchsetzungsvermögen und hohe Leistungsbereitschaft.