DB-Neubau der Bahnbrücke Zeitz-Zangenberg Vor der großen Sperrung: Wann es ernst wird mit dem Schienenersatzverkehr zwischen Zeitz und Leipzig
Zwei neue Brücken müssen noch eingeschoben werden, dann ist vom alten Bahntunnel in Zangenberg nichts mehr zu sehen. Wann die Deutsche Bahn diese Aktion plant.
13.08.2025, 19:00
Zangenberg/MZ. - Eine der drei neuen Brücken der Zangenberger Eisenbahnüberführung steht bereits. Die Züge – Güterzüge in diesem Fall – rollen längst wieder. Denn unmittelbar nach Einschub des Kolosses erfolgte der Aufbau der Gleisanlagen und der bahntechnischen Infrastruktur sowie Stopf- und Richtarbeiten am Gleis. Im Oktober wird dann das letzte Stück des ehemals rund 100 Meter langen Tunnels verschwinden.