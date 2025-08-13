Zwei neue Brücken müssen noch eingeschoben werden, dann ist vom alten Bahntunnel in Zangenberg nichts mehr zu sehen. Wann die Deutsche Bahn diese Aktion plant.

Vor der großen Sperrung: Wann es ernst wird mit dem Schienenersatzverkehr zwischen Zeitz und Leipzig

Zangenberg/MZ. - Eine der drei neuen Brücken der Zangenberger Eisenbahnüberführung steht bereits. Die Züge – Güterzüge in diesem Fall – rollen längst wieder. Denn unmittelbar nach Einschub des Kolosses erfolgte der Aufbau der Gleisanlagen und der bahntechnischen Infrastruktur sowie Stopf- und Richtarbeiten am Gleis. Im Oktober wird dann das letzte Stück des ehemals rund 100 Meter langen Tunnels verschwinden.