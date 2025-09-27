Ortschronist Volker Thurm hat sich auf eine faszinierende Entdeckungsreise zu den historischen Bäumen seiner Heimat begeben. Warum einige Geheimnisse unter den Wurzeln begraben sind.

Von Schubart-Linde bis Luther-Eiche: Volker Thurm auf den Spuren historischer Bäume

Bäume in Kayna, Würchwitz und der Region

Die Platane in Kayna vor dem ehemaligen Landambulatorium ist um die 200 Jahre alt.

Kayna/Würchwitz/MZ. - Bereits als Kindergartenkind war Heimatforscher Volker Thurm wissbegierig. Mit seiner Oma ist der kleine Junge jedes Jahr im Juni an der Schubart-Linde in Würchwitz Blüten pflücken gegangen.