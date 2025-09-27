JEtzt Live:
Bäume in Kayna, Würchwitz und der Region Von Schubart-Linde bis Luther-Eiche: Volker Thurm auf den Spuren historischer Bäume
Ortschronist Volker Thurm hat sich auf eine faszinierende Entdeckungsreise zu den historischen Bäumen seiner Heimat begeben. Warum einige Geheimnisse unter den Wurzeln begraben sind.
27.09.2025, 14:00
Kayna/Würchwitz/MZ. - Bereits als Kindergartenkind war Heimatforscher Volker Thurm wissbegierig. Mit seiner Oma ist der kleine Junge jedes Jahr im Juni an der Schubart-Linde in Würchwitz Blüten pflücken gegangen.