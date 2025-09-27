weather wolkig
  4. Bäume in Kayna, Würchwitz und der Region: Von Schubart-Linde bis Luther-Eiche: Volker Thurm auf den Spuren historischer Bäume

Ortschronist Volker Thurm hat sich auf eine faszinierende Entdeckungsreise zu den historischen Bäumen seiner Heimat begeben. Warum einige Geheimnisse unter den Wurzeln begraben sind.

Von Margit Herrmann 27.09.2025, 14:00
Die Platane in Kayna vor dem ehemaligen Landambulatorium ist um die 200 Jahre alt.
Kayna/Würchwitz/MZ. - Bereits als Kindergartenkind war Heimatforscher Volker Thurm wissbegierig. Mit seiner Oma ist der kleine Junge jedes Jahr im Juni an der Schubart-Linde in Würchwitz Blüten pflücken gegangen.