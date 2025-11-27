weather wolkig
  4. Medizinischer Sonnabend in Zeitz: Von Knie bis Hand – Infos für Patienten gibt es kostenlos im Zeitzer SRH-Klinikum: Wann es losgeht

Medizinischer Sonnabend im SRH-Klinikum Zeitz findet diesen Samstag statt. Worum es geht.

Von Angelika Andräs 27.11.2025, 10:00
Dr. Jörg Walter ist neuer Chefarzt im SRH-Klinikum in Zeitz. Foto: SRH-Klinikum

Zeitz/MZ. - Der kommende Samstag ist „Medizinischer Sonnabend“ im SRH-Klinikum Zeitz. Die Patienteninformationsveranstaltung am 29. November von 10 bis 12 Uhr widmet sich thematisch der Orthopädie und Unfallchirurgie. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher?