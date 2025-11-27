Medizinischer Sonnabend in Zeitz Von Knie bis Hand – Infos für Patienten gibt es kostenlos im Zeitzer SRH-Klinikum: Wann es losgeht
Medizinischer Sonnabend im SRH-Klinikum Zeitz findet diesen Samstag statt. Worum es geht.
27.11.2025, 10:00
Zeitz/MZ. - Der kommende Samstag ist „Medizinischer Sonnabend“ im SRH-Klinikum Zeitz. Die Patienteninformationsveranstaltung am 29. November von 10 bis 12 Uhr widmet sich thematisch der Orthopädie und Unfallchirurgie. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher?