Von Knie bis Hand – Infos für Patienten gibt es kostenlos im Zeitzer SRH-Klinikum: Wann es losgeht

Dr. Jörg Walter ist neuer Chefarzt im SRH-Klinikum in Zeitz.

Zeitz/MZ. - Der kommende Samstag ist „Medizinischer Sonnabend“ im SRH-Klinikum Zeitz. Die Patienteninformationsveranstaltung am 29. November von 10 bis 12 Uhr widmet sich thematisch der Orthopädie und Unfallchirurgie. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher?