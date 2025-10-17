Das Jugend- und Freizeitangebot in Osterfeld wächst. Derzeit wird am alten Bahnhof von Osterfeld eine moderne Skaterbahn montiert. Wie die Neuheit finanziert wird und was Skaterfans erwartet.

Von der Wave auf die Fun-Box: Moderne Skaterbahn entsteht in Osterfeld

Steffen Slabik von der Firma Schmidt STO und Architekt Cüneyit Akcakoca passen ein sogenanntes Rail, eine Art Geländer, an ein Skateelement an .

Osterfeld/MZ. - Sie heißen Wave, Pyramid hip, Fun-Box oder Coping Ramp. Gemeint sind jene Betonelemente auf den Skateboard-Fans in Osterfeld künftig ihrem Hobby frönen können. Denn in dieser Woche wird die seit längerem geplante Skaterbahn hinter dem Osterfelder Bildungs- und Jugendzentrum Biba montiert.