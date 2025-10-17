Freizeit im Burgenlandkreis Von der Wave auf die Fun-Box: Moderne Skaterbahn entsteht in Osterfeld
Das Jugend- und Freizeitangebot in Osterfeld wächst. Derzeit wird am alten Bahnhof von Osterfeld eine moderne Skaterbahn montiert. Wie die Neuheit finanziert wird und was Skaterfans erwartet.
17.10.2025, 12:45
Osterfeld/MZ. - Sie heißen Wave, Pyramid hip, Fun-Box oder Coping Ramp. Gemeint sind jene Betonelemente auf den Skateboard-Fans in Osterfeld künftig ihrem Hobby frönen können. Denn in dieser Woche wird die seit längerem geplante Skaterbahn hinter dem Osterfelder Bildungs- und Jugendzentrum Biba montiert.