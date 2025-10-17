Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung hat mehrere Strafanzeigen bei der Polizei gestellt.

Vandalismus im Stadtgebiet von Dessau - Unbekannte zerstören Scheiben an gleich vier Haltestellen

Eine der betroffenenen Haltestellen: Die Reparatur ist schon erfolgt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Insgesamt vier zerstörte oder beschädigte Scheiben an Haltestellen von Bus und Straßenbahn hat die Stadt Dessau-Roßlau in dieser Woche im Polizeirevier Dessau-Roßlau angezeigt.

Betroffen waren unter anderem die Unterstände am Albrechtsplatz, am Bauhausplatz, am Haltepunkt in der Gropiusallee sowie an der Bushaltestelle Puschkinallee/Tierpark. Der durch die Beschädigungen entstandene Schaden wird durch den Anzeigenerstatter auf etwa 3.600 Euro geschätzt.

Konkrete Angaben zum Tatzeitraum liegen nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu Tätern oder tatverdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340/2503-0 oder unter der E-Mail Adresse [email protected] entgegen.