Linda Helene Hölzer aus Bad Kösen absolviert im Motorradhaus von Florian Eichhorn in Weißenfels als Einzige ihres Jahrgangs eine Ausbildung zur Mechatronikerin. Wie es dazu kam, dass die junge Frau auf die Maschinen steht.

Florian Eichhorn vom gleichnamigen Motorradhaus in Weißenfels ist beeindruckt, mit welcher Motivation seine Auszubildende Linda Helene Hölzer aus Bad Kösen in seinem Unternehmen arbeitet.

Weißenfels/Bad Kösen/MZ - Linda Helene Hölzer aus Bad Kösen ist die einzige junge Frau im Burgenlandkreis, die in diesem Jahr eine Ausbildung zur Motorradmechanikerin begonnen hat. Wie sie zu diesem Beruf gekommen ist und wieso sie in ihrem Ausbildungsbetrieb in Weißenfels eine alte Bekannte ist, lesen Sie hier.