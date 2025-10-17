Europameister Nils Dunkel aus Halle trägt die deutschen Hoffnungen bei der Turn-WM. Vor dem Flug in die indonesische Hauptstadt hat der 28-Jährige der MZ Einblick gegeben, was mit ins Gepäck muss.

Ich packe meinen Koffer... Darum nimmt Europameister Nils Dunkel auch Honig und Kinderriegel zur Turn-Weltmeisterschaft mit

Bei der WM 2023 in Antwerpen war Nils Dunkel im Finale am Pferd.

Jakarta/MZ - Das Leben aus dem Koffer gehört zu den Bürden des Profisports. Auch Turner Nils Dunkel, der seit 2021 in Halle lebt und trainiert, ist viele Wochen des Jahres unterwegs, bei Wettkämpfen oder Trainingslagern. Vor der Weltmeisterschaft in Jakarta (Indonesien), die an diesem Sonntag mit der Qualifikation der Männer beginnt, hat der 28-Jährige der MZ exklusive Einblicke gegeben. Dunkel, der sich im Mai zum Europameister am Barren krönte, erzählt, was er für den Saisonhöhepunkt in Südostasien alles eingepackt hat.